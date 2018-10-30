Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.164 -2,54 BIST ANKARA 112.466 0,29 BIST ANTALYA 45.239 -1,17 BIST BALIKESİR 47.563 -1,69 BIST BURSA 137.945 2,89 BIST DENIZLI 71.693 -0,26 BIST ISTANBUL 90.829 -1,47 BIST IZMIR 142.855 -0,57 BIST KAYSERI 245.552 -1,54 BIST KOCAELI 219.543 -0,87 BIST KONYA 54.647 -2,44 BIST TEKIRDAĞ 164.930 -1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)