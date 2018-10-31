Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.509 -0,36 BIST ANKARA 114.184 1,48 BIST ANTALYA 45.380 0,68 BIST BALIKESİR 48.089 0,67 BIST BURSA 139.207 -2,29 BIST DENIZLI 72.288 2,95 BIST ISTANBUL 90.892 0,82 BIST IZMIR 142.166 0,69 BIST KAYSERI 248.515 -1,04 BIST KOCAELI 222.266 1,19 BIST KONYA 54.486 0,26 BIST TEKIRDAĞ 166.458 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)