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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.879 2,36 BIST ANKARA 114.446 1,39 BIST ANTALYA 44.940 1,59 BIST BALIKESİR 48.485 0,94 BIST BURSA 142.135 -0,88 BIST DENIZLI 71.470 0,63 BIST ISTANBUL 91.056 1,83 BIST IZMIR 144.441 3,34 BIST KAYSERI 248.382 -2,86 BIST KOCAELI 228.699 -0,93 BIST KONYA 55.607 2,18 BIST TEKIRDAĞ 166.126 0,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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