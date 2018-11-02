Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.759 0,50 BIST ANKARA 118.437 1,30 BIST ANTALYA 44.419 -0,51 BIST BALIKESİR 48.770 0,16 BIST BURSA 143.829 0,63 BIST DENIZLI 72.161 -0,33 BIST ISTANBUL 91.697 0,18 BIST IZMIR 144.661 -0,49 BIST KAYSERI 252.315 1,30 BIST KOCAELI 228.387 -0,04 BIST KONYA 55.853 0,79 BIST TEKIRDAĞ 169.025 0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)