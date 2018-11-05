Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.840 1,32 BIST ANKARA 120.419 0,62 BIST ANTALYA 45.878 2,73 BIST BALIKESİR 48.659 0,24 BIST BURSA 142.651 -0,51 BIST DENIZLI 71.683 -0,68 BIST ISTANBUL 92.870 0,18 BIST IZMIR 145.835 0,98 BIST KAYSERI 255.724 1,25 BIST KOCAELI 236.656 1,53 BIST KONYA 56.704 1,18 BIST TEKIRDAĞ 170.880 0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)