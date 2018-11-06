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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.442 -0,90 BIST ANKARA 122.225 0,44 BIST ANTALYA 45.346 -0,12 BIST BALIKESİR 51.119 4,24 BIST BURSA 141.452 -1,30 BIST DENIZLI 71.315 -2,11 BIST ISTANBUL 93.700 -0,13 BIST IZMIR 145.917 -0,31 BIST KAYSERI 263.121 1,51 BIST KOCAELI 237.327 -1,16 BIST KONYA 56.679 0,67 BIST TEKIRDAĞ 168.582 -0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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