Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.718 1,01 BIST ANKARA 122.797 2,08 BIST ANTALYA 45.199 1,25 BIST BALIKESİR 49.740 -0,26 BIST BURSA 140.581 1,52 BIST DENIZLI 72.794 1,17 BIST ISTANBUL 93.972 0,69 BIST IZMIR 145.657 0,83 BIST KAYSERI 263.925 1,08 BIST KOCAELI 236.688 1,11 BIST KONYA 56.424 0,97 BIST TEKIRDAĞ 167.369 1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)