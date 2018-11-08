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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.262 -1,00 BIST ANKARA 121.656 -1,42 BIST ANTALYA 45.000 0,45 BIST BALIKESİR 48.506 -2,04 BIST BURSA 138.131 -1,25 BIST DENIZLI 74.300 -0,26 BIST ISTANBUL 92.758 -1,19 BIST IZMIR 143.902 -0,78 BIST KAYSERI 264.558 -0,95 BIST KOCAELI 228.134 -4,30 BIST KONYA 56.536 0,20 BIST TEKIRDAĞ 166.123 -0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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