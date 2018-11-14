Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.709 0,18 BIST ANKARA 123.191 0,03 BIST ANTALYA 46.065 0,98 BIST BALIKESİR 48.048 0,02 BIST BURSA 129.326 -1,83 BIST DENIZLI 70.747 -0,47 BIST ISTANBUL 92.472 0,62 BIST IZMIR 144.168 0,53 BIST KAYSERI 254.616 0,26 BIST KOCAELI 213.578 -0,58 BIST KONYA 56.635 0,57 BIST TEKIRDAĞ 156.484 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)