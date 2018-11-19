Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.882 -0,17 BIST ANKARA 123.747 0,28 BIST ANTALYA 48.187 -0,97 BIST BALIKESİR 48.362 0,90 BIST BURSA 127.282 -0,92 BIST DENIZLI 69.465 -0,41 BIST ISTANBUL 93.883 0,37 BIST IZMIR 147.871 0,94 BIST KAYSERI 258.957 -0,18 BIST KOCAELI 214.785 -0,52 BIST KONYA 57.269 -1,17 BIST TEKIRDAĞ 159.631 0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)