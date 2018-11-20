Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.190 -0,50 BIST ANKARA 123.630 -0,39 BIST ANTALYA 48.300 0,04 BIST BALIKESİR 47.912 -1,01 BIST BURSA 127.314 -1,49 BIST DENIZLI 70.438 -0,02 BIST ISTANBUL 93.025 -1,60 BIST IZMIR 149.513 0,13 BIST KAYSERI 259.975 -0,83 BIST KOCAELI 214.938 -1,67 BIST KONYA 56.779 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 159.833 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)