Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.582 0,30 BIST ANKARA 122.793 0,92 BIST ANTALYA 48.185 1,40 BIST BALIKESİR 46.904 -0,13 BIST BURSA 129.519 0,22 BIST DENIZLI 69.850 0,38 BIST ISTANBUL 92.283 0,34 BIST IZMIR 150.532 1,36 BIST KAYSERI 252.723 0,08 BIST KOCAELI 216.028 0,59 BIST KONYA 56.850 1,03 BIST TEKIRDAĞ 159.848 0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)