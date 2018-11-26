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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.066 1,83 BIST ANKARA 123.536 0,95 BIST ANTALYA 50.356 3,66 BIST BALIKESİR 47.501 0,93 BIST BURSA 132.390 2,18 BIST DENIZLI 71.069 1,55 BIST ISTANBUL 94.354 1,92 BIST IZMIR 154.579 2,48 BIST KAYSERI 254.632 0,65 BIST KOCAELI 212.950 -0,37 BIST KONYA 57.966 2,75 BIST TEKIRDAĞ 162.658 0,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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