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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.649 0,72 BIST ANKARA 124.635 0,87 BIST ANTALYA 51.936 -7,57 BIST BALIKESİR 49.034 1,75 BIST BURSA 134.250 1,36 BIST DENIZLI 72.868 0,85 BIST ISTANBUL 95.097 0,64 BIST IZMIR 153.840 1,24 BIST KAYSERI 260.851 2,11 BIST KOCAELI 215.256 0,51 BIST KONYA 58.513 -0,66 BIST TEKIRDAĞ 161.729 1,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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