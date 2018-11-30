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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.002 1,86 BIST ANKARA 127.256 -0,16 BIST ANTALYA 53.767 0,71 BIST BALIKESİR 48.078 -0,95 BIST BURSA 135.729 0,36 BIST DENIZLI 75.148 0,14 BIST ISTANBUL 95.217 -0,82 BIST IZMIR 154.622 0,51 BIST KAYSERI 272.701 -1,16 BIST KOCAELI 218.634 -1,15 BIST KONYA 59.941 0,64 BIST TEKIRDAĞ 162.447 0,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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