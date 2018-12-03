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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.762 -1,01 BIST ANKARA 127.250 0,72 BIST ANTALYA 53.376 -0,43 BIST BALIKESİR 48.861 1,52 BIST BURSA 138.750 -1,47 BIST DENIZLI 75.013 1,07 BIST ISTANBUL 96.187 0,39 BIST IZMIR 155.982 1,41 BIST KAYSERI 280.909 1,04 BIST KOCAELI 220.469 0,47 BIST KONYA 61.064 1,25 BIST TEKIRDAĞ 163.858 1,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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