Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.857 -1,95 BIST ANKARA 124.584 -1,12 BIST ANTALYA 54.479 0,61 BIST BALIKESİR 47.841 -0,85 BIST BURSA 133.245 -1,71 BIST DENIZLI 74.834 -1,58 BIST ISTANBUL 93.497 -0,97 BIST IZMIR 153.269 -0,69 BIST KAYSERI 276.482 -1,22 BIST KOCAELI 215.249 -2,30 BIST KONYA 64.612 -0,95 BIST TEKIRDAĞ 158.549 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)