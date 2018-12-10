Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.393 -0,27 BIST ANKARA 125.788 -0,63 BIST ANTALYA 54.895 2,33 BIST BALIKESİR 47.437 0,00 BIST BURSA 130.549 -1,12 BIST DENIZLI 76.243 -0,37 BIST ISTANBUL 93.026 -0,71 BIST IZMIR 155.389 0,79 BIST KAYSERI 276.890 0,57 BIST KOCAELI 218.523 -1,36 BIST KONYA 64.569 -3,26 BIST TEKIRDAĞ 157.438 -1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)