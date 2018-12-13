Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.692 0,51 BIST ANKARA 120.797 0,58 BIST ANTALYA 53.710 2,56 BIST BALIKESİR 45.078 0,93 BIST BURSA 127.217 0,60 BIST DENIZLI 82.335 9,54 BIST ISTANBUL 91.860 1,18 BIST IZMIR 150.228 1,39 BIST KAYSERI 262.759 -0,17 BIST KOCAELI 210.550 1,20 BIST KONYA 57.857 1,91 BIST TEKIRDAĞ 151.774 1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)