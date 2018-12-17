Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.052 -0,56 BIST ANKARA 117.861 0,78 BIST ANTALYA 55.311 2,75 BIST BALIKESİR 43.742 0,76 BIST BURSA 124.638 0,09 BIST DENIZLI 82.377 -1,17 BIST ISTANBUL 90.883 -0,56 BIST IZMIR 150.299 0,50 BIST KAYSERI 260.783 -0,09 BIST KOCAELI 216.216 1,26 BIST KONYA 57.341 0,06 BIST TEKIRDAĞ 148.579 0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)