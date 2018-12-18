Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.621 -0,61 BIST ANKARA 115.114 -0,22 BIST ANTALYA 56.443 0,48 BIST BALIKESİR 43.043 -0,17 BIST BURSA 123.572 0,66 BIST DENIZLI 80.654 -0,06 BIST ISTANBUL 90.757 0,36 BIST IZMIR 149.602 0,32 BIST KAYSERI 259.361 0,41 BIST KOCAELI 212.355 -1,09 BIST KONYA 57.346 1,47 BIST TEKIRDAĞ 151.216 1,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)