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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.804 0,09 BIST ANKARA 117.457 0,79 BIST ANTALYA 54.225 -2,81 BIST BALIKESİR 43.552 0,23 BIST BURSA 124.095 -0,31 BIST DENIZLI 80.532 -0,94 BIST ISTANBUL 92.001 -0,88 BIST IZMIR 148.560 -0,67 BIST KAYSERI 279.227 0,62 BIST KOCAELI 209.959 -0,76 BIST KONYA 57.695 0,03 BIST TEKIRDAĞ 149.454 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Sehir Endeksleri
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