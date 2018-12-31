Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.319 1,38 BIST ANKARA 115.972 -0,04 BIST ANTALYA 51.893 0,05 BIST BALIKESİR 44.608 1,00 BIST BURSA 125.038 1,07 BIST DENIZLI 79.044 -0,14 BIST ISTANBUL 91.648 -0,04 BIST IZMIR 144.054 -0,20 BIST KAYSERI 269.890 0,24 BIST KOCAELI 206.592 0,26 BIST KONYA 58.453 0,76 BIST TEKIRDAĞ 149.784 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)