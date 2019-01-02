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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.652 -0,79 BIST ANKARA 115.599 -1,24 BIST ANTALYA 52.076 -1,06 BIST BALIKESİR 44.358 -0,18 BIST BURSA 123.624 -1,92 BIST DENIZLI 77.921 -1,95 BIST ISTANBUL 91.472 -1,47 BIST IZMIR 144.452 -0,91 BIST KAYSERI 270.868 -0,63 BIST KOCAELI 201.560 -1,71 BIST KONYA 58.515 0,49 BIST TEKIRDAĞ 149.494 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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