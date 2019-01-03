Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.711 0,07 BIST ANKARA 113.643 -0,37 BIST ANTALYA 51.570 -0,12 BIST BALIKESİR 43.662 -0,06 BIST BURSA 120.311 -1,57 BIST DENIZLI 79.201 0,42 BIST ISTANBUL 90.247 -0,52 BIST IZMIR 144.011 0,68 BIST KAYSERI 266.406 -0,69 BIST KOCAELI 202.381 0,56 BIST KONYA 57.979 -0,68 BIST TEKIRDAĞ 146.873 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)