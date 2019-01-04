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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.157 1,05 BIST ANKARA 112.263 1,46 BIST ANTALYA 51.308 1,70 BIST BALIKESİR 42.929 -0,14 BIST BURSA 119.622 1,08 BIST DENIZLI 77.603 0,05 BIST ISTANBUL 88.935 0,36 BIST IZMIR 142.404 0,53 BIST KAYSERI 264.408 0,94 BIST KOCAELI 201.152 0,34 BIST KONYA 57.240 0,79 BIST TEKIRDAĞ 144.643 1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Sehir Endeksleri
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