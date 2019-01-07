Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.402,34 +0,46 BIST ANKARA 113.100,24 +0,74 BIST ANTALYA 50.782,51 +0,01 BIST BALIKESIR 43.286,54 +0,95 BIST BURSA 120.363,24 +0,06 BIST ISTANBUL 89.411,86 +0,86 BIST IZMIR 143.500,19 +0,26 BIST KAYSERI 262.677,21 +0,36 BIST KOCAELI 201.858,96 +0,56 BIST KONYA 57.293,33 +0,24 BIST TEKIRDAG 146.193,60 +0,75
(Not: Tablodaki veriler, veri terminallerinden alınmıştır.)