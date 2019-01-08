Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.368 -0,07 BIST ANKARA 112.972 -0,34 BIST ANTALYA 51.219 -0,04 BIST BALIKESİR 44.088 1,52 BIST BURSA 123.325 -0,31 BIST DENIZLI 78.661 -1,07 BIST ISTANBUL 90.421 0,22 BIST IZMIR 145.778 0,63 BIST KAYSERI 267.674 0,67 BIST KOCAELI 203.271 0,62 BIST KONYA 56.592 -0,15 BIST TEKIRDAĞ 146.750 0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)