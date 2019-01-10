Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.971 1,02 BIST ANKARA 115.887 1,20 BIST ANTALYA 49.339 0,38 BIST BALIKESİR 43.921 0,14 BIST BURSA 127.178 0,56 BIST DENIZLI 79.423 1,12 BIST ISTANBUL 91.591 -0,18 BIST IZMIR 149.108 -0,27 BIST KAYSERI 269.458 -0,06 BIST KOCAELI 214.388 0,82 BIST KONYA 55.794 -0,22 BIST TEKIRDAĞ 152.774 1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)