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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.887 -0,97 BIST ANKARA 114.873 -0,65 BIST ANTALYA 48.857 -1,15 BIST BALIKESİR 44.292 -0,34 BIST BURSA 128.748 -0,56 BIST DENIZLI 79.171 -0,32 BIST ISTANBUL 91.992 -0,45 BIST IZMIR 148.620 -0,59 BIST KAYSERI 262.802 -1,19 BIST KOCAELI 210.992 -2,29 BIST KONYA 54.649 -1,30 BIST TEKIRDAĞ 151.782 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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