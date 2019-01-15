Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.069 1,05 BIST ANKARA 116.882 1,21 BIST ANTALYA 49.975 1,53 BIST BALIKESİR 44.477 0,74 BIST BURSA 130.080 0,76 BIST DENIZLI 80.422 1,05 BIST ISTANBUL 93.862 1,07 BIST IZMIR 152.763 0,93 BIST KAYSERI 266.558 1,25 BIST KOCAELI 213.793 1,20 BIST KONYA 55.197 1,03 BIST TEKIRDAĞ 155.261 0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)