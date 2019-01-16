Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.201 -0,29 BIST ANKARA 117.106 0,23 BIST ANTALYA 50.498 -0,93 BIST BALIKESİR 44.220 0,32 BIST BURSA 130.347 0,09 BIST DENIZLI 80.240 0,24 BIST ISTANBUL 93.777 -0,53 BIST IZMIR 152.738 -0,23 BIST KAYSERI 267.762 0,60 BIST KOCAELI 214.956 0,44 BIST KONYA 54.798 -0,55 BIST TEKIRDAĞ 156.390 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)