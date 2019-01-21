Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.931 1,09 BIST ANKARA 122.088 1,04 BIST ANTALYA 53.214 0,00 BIST BALIKESİR 46.338 1,08 BIST BURSA 133.640 -0,50 BIST DENIZLI 80.980 1,17 BIST ISTANBUL 98.706 0,32 BIST IZMIR 155.295 1,16 BIST KAYSERI 275.356 0,59 BIST KOCAELI 224.991 -0,72 BIST KONYA 60.396 -0,82 BIST TEKIRDAĞ 156.689 -0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)