Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.505 2,72 BIST ANKARA 120.993 0,65 BIST ANTALYA 52.404 0,21 BIST BALIKESİR 46.241 0,64 BIST BURSA 134.948 1,22 BIST DENIZLI 81.817 0,36 BIST ISTANBUL 98.786 0,69 BIST IZMIR 158.574 1,82 BIST KAYSERI 279.726 2,26 BIST KOCAELI 228.746 1,54 BIST KONYA 61.723 -4,53 BIST TEKIRDAĞ 158.976 1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)