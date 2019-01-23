Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.304 -0,55 BIST ANKARA 122.861 1,10 BIST ANTALYA 52.481 0,18 BIST BALIKESİR 46.105 0,21 BIST BURSA 134.241 0,70 BIST DENIZLI 81.211 -0,04 BIST ISTANBUL 99.859 0,66 BIST IZMIR 158.518 -0,91 BIST KAYSERI 281.716 0,20 BIST KOCAELI 230.476 0,84 BIST KONYA 59.890 -1,04 BIST TEKIRDAĞ 157.156 -0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)