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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.162 -0,43 BIST ANKARA 127.740 0,62 BIST ANTALYA 52.713 -0,12 BIST BALIKESİR 47.892 0,90 BIST BURSA 142.800 1,88 BIST DENIZLI 83.669 0,07 BIST ISTANBUL 101.836 0,33 BIST IZMIR 164.771 1,43 BIST KAYSERI 290.613 0,14 BIST KOCAELI 234.308 -1,26 BIST KONYA 61.131 0,00 BIST TEKIRDAĞ 159.988 -0,69

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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