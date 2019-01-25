Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.162 -0,43 BIST ANKARA 127.740 0,62 BIST ANTALYA 52.713 -0,12 BIST BALIKESİR 47.892 0,90 BIST BURSA 142.800 1,88 BIST DENIZLI 83.669 0,07 BIST ISTANBUL 101.836 0,33 BIST IZMIR 164.771 1,43 BIST KAYSERI 290.613 0,14 BIST KOCAELI 234.308 -1,26 BIST KONYA 61.131 0,00 BIST TEKIRDAĞ 159.988 -0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)