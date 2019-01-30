Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.900 0,66 BIST ANKARA 129.710 0,28 BIST ANTALYA 52.712 -2,01 BIST BALIKESİR 48.023 0,38 BIST BURSA 145.856 1,09 BIST DENIZLI 83.988 0,60 BIST ISTANBUL 105.962 0,89 BIST IZMIR 166.510 -0,48 BIST KAYSERI 309.540 0,65 BIST KOCAELI 239.373 1,20 BIST KONYA 61.318 0,58 BIST TEKIRDAĞ 164.338 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)