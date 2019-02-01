Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.814 0,65 BIST ANKARA 130.841 0,48 BIST ANTALYA 52.669 0,94 BIST BALIKESİR 48.496 0,31 BIST BURSA 149.436 -0,14 BIST DENIZLI 83.597 1,39 BIST ISTANBUL 105.202 -0,31 BIST IZMIR 162.230 0,52 BIST KAYSERI 303.614 -0,82 BIST KOCAELI 242.441 1,06 BIST KONYA 60.682 -0,16 BIST TEKIRDAĞ 163.952 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)