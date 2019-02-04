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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.958 0,31 BIST ANKARA 127.331 -0,87 BIST ANTALYA 52.093 0,22 BIST BALIKESİR 47.753 -0,35 BIST BURSA 146.866 -0,99 BIST DENIZLI 82.822 -0,01 BIST ISTANBUL 104.214 0,17 BIST IZMIR 160.350 0,45 BIST KAYSERI 306.683 1,87 BIST KOCAELI 235.797 -0,84 BIST KONYA 60.130 0,67 BIST TEKIRDAĞ 164.215 0,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
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