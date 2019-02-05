Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.445 0,10 BIST ANKARA 126.370 -0,19 BIST ANTALYA 52.337 0,40 BIST BALIKESİR 48.351 0,53 BIST BURSA 143.969 1,79 BIST DENIZLI 82.911 0,24 BIST ISTANBUL 104.504 0,31 BIST IZMIR 161.977 0,93 BIST KAYSERI 311.999 0,20 BIST KOCAELI 236.364 1,35 BIST KONYA 60.439 0,77 BIST TEKIRDAĞ 164.789 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)