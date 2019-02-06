Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.194 0,54 BIST ANKARA 124.150 -0,73 BIST ANTALYA 52.021 -0,12 BIST BALIKESİR 47.702 -0,39 BIST BURSA 141.959 -0,69 BIST DENIZLI 80.078 -2,18 BIST ISTANBUL 103.969 0,20 BIST IZMIR 159.379 -0,36 BIST KAYSERI 306.548 -0,81 BIST KOCAELI 238.042 0,76 BIST KONYA 59.481 0,12 BIST TEKIRDAĞ 161.288 -0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)