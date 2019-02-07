Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.094 1,06 BIST ANKARA 125.919 0,90 BIST ANTALYA 52.073 0,43 BIST BALIKESİR 47.808 0,34 BIST BURSA 142.163 0,16 BIST DENIZLI 79.815 -0,44 BIST ISTANBUL 104.724 -0,04 BIST IZMIR 160.089 -0,19 BIST KAYSERI 305.234 -0,07 BIST KOCAELI 238.634 -0,65 BIST KONYA 59.385 0,15 BIST TEKIRDAĞ 161.788 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)