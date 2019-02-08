Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.519 0,46 BIST ANKARA 124.582 -0,23 BIST ANTALYA 51.686 -0,94 BIST BALIKESİR 48.075 -0,10 BIST BURSA 139.824 -2,10 BIST DENIZLI 80.412 -0,07 BIST ISTANBUL 104.597 0,02 BIST IZMIR 159.235 0,30 BIST KAYSERI 308.666 -0,05 BIST KOCAELI 239.843 -0,49 BIST KONYA 60.566 2,70 BIST TEKIRDAĞ 162.232 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)