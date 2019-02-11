Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.897 1,20 BIST ANKARA 126.040 0,99 BIST ANTALYA 53.146 2,78 BIST BALIKESİR 48.223 0,93 BIST BURSA 141.950 0,77 BIST DENIZLI 81.747 1,42 BIST ISTANBUL 106.405 1,83 BIST IZMIR 162.247 1,20 BIST KAYSERI 312.112 1,87 BIST KOCAELI 244.421 1,55 BIST KONYA 58.740 0,88 BIST TEKIRDAĞ 166.023 2,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)