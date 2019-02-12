Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.147 0,20 BIST ANKARA 126.954 -0,50 BIST ANTALYA 53.203 -1,36 BIST BALIKESİR 48.313 0,78 BIST BURSA 140.349 -1,00 BIST DENIZLI 81.024 -0,43 BIST ISTANBUL 106.213 0,09 BIST IZMIR 162.756 0,17 BIST KAYSERI 314.699 1,02 BIST KOCAELI 245.841 0,49 BIST KONYA 57.921 -0,98 BIST TEKIRDAĞ 167.658 -0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)