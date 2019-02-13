Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.045 -0,26 BIST ANKARA 125.241 -0,73 BIST ANTALYA 52.447 0,27 BIST BALIKESİR 48.354 0,76 BIST BURSA 138.128 0,05 BIST DENIZLI 86.440 1,76 BIST ISTANBUL 104.346 -1,10 BIST IZMIR 158.958 -0,78 BIST KAYSERI 325.739 2,84 BIST KOCAELI 242.981 -1,98 BIST KONYA 56.915 -0,12 BIST TEKIRDAĞ 163.793 -0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)