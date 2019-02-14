Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.175 0,53 BIST ANKARA 123.364 -0,46 BIST ANTALYA 51.855 -0,93 BIST BALIKESİR 47.298 -0,51 BIST BURSA 137.050 -0,34 BIST DENIZLI 84.261 -1,10 BIST ISTANBUL 103.081 -0,25 BIST IZMIR 156.223 -0,34 BIST KAYSERI 329.807 1,59 BIST KOCAELI 242.426 0,54 BIST KONYA 55.771 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 162.569 -1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)