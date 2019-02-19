Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.402 -0,44 BIST ANKARA 124.328 -1,08 BIST ANTALYA 51.405 0,48 BIST BALIKESİR 48.569 0,83 BIST BURSA 139.470 -1,48 BIST DENIZLI 85.443 -1,46 BIST ISTANBUL 102.129 -0,64 BIST IZMIR 154.177 0,20 BIST KAYSERI 322.710 -0,28 BIST KOCAELI 239.789 -1,55 BIST KONYA 56.521 -0,06 BIST TEKIRDAĞ 164.177 -0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)