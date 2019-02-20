Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.545 0,58 BIST ANKARA 126.356 1,39 BIST ANTALYA 51.732 0,28 BIST BALIKESİR 48.813 -0,04 BIST BURSA 143.692 1,06 BIST DENIZLI 84.949 0,21 BIST ISTANBUL 103.918 1,10 BIST IZMIR 157.290 0,43 BIST KAYSERI 334.568 0,36 BIST KOCAELI 239.412 -0,13 BIST KONYA 57.362 1,31 BIST TEKIRDAĞ 165.930 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)