Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.034 0,64 BIST ANKARA 127.218 0,18 BIST ANTALYA 52.031 1,74 BIST BALIKESİR 49.275 0,37 BIST BURSA 144.007 -0,22 BIST DENIZLI 83.858 0,70 BIST ISTANBUL 103.273 -0,20 BIST IZMIR 155.983 -0,18 BIST KAYSERI 339.597 1,68 BIST KOCAELI 244.879 1,89 BIST KONYA 58.497 1,17 BIST TEKIRDAĞ 166.074 -0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)