Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin Trabzon moda Bursa dünya
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Yanlızlık sinyaline dikkat!
Dolarda son durum!
Dolarda son durum!
Tarkan’dan dev yatırım!
Tarkan’dan dev yatırım!
Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus tanıtılıyor
Samsung'un son bombası
KOBİ'lere “ihracat koçu“
KOBİ'lere “ihracat koçu“

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA...

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.034 0,64 BIST ANKARA 127.218 0,18 BIST ANTALYA 52.031 1,74 BIST BALIKESİR 49.275 0,37 BIST BURSA 144.007 -0,22 BIST DENIZLI 83.858 0,70 BIST ISTANBUL 103.273 -0,20 BIST IZMIR 155.983 -0,18 BIST KAYSERI 339.597 1,68 BIST KOCAELI 244.879 1,89 BIST KONYA 58.497 1,17 BIST TEKIRDAĞ 166.074 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriGünün Ilk Yarısında şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5